Кемерон про ситуацію в Україні: Корупція - це пухлина, що вбиває країну

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон вважає одним з найважливіших викликів для України високий рівень корупції, а також російську агресію.

"Рівень корупції в Україні дійсно неприпустимий. ... Це ракова пухлина, яка вбиває країну", - сказав він під час публічної лекції в Києві в середу.

Серед викликів сучасності, з якими стикається Україна, він назвав ризик того, що українське питання піде з міжнародного порядку денного, а також необхідність розбудови взаємовигідних відносин з США. Д. Кемерон зазначив, що Росія порушила міжнародне право, увірвавшись на територію України.

Екс-прем'єр нагадав, що Великобританія завжди підтримувала Україну як у військовому плані, так і політично і дипломатично. За його словами, також дуже важливо боротися з російською пропагандою.

"Ваша країна веде війну, але також модернізувала війська, оновила уряд, реформувала інституції, поліпшила бізнес-клімат, прагне до відкритості швидше, ніж які-небудь інші країни... Путін сподівався, що ваша країна розвалиться, але вона не розвалилася. І ви маєте пишатися тим, що ви зробили", - наголосив політик.