Дуда наполягає на рішучій реакції через напад на Генконсульство в Луцьку

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що не слід недооцінювати напад на Генеральне консульство в Луцьку, і наполягає на рішучій реакції.

"Напад на польське консульство в Луцьку абсолютно не можна применшити. Постріл із гранатомета й ушкодження в будівлі, на щастя, не призвели до жертв. Це не те, після чого ми можемо перейти до порядку денного, це вимагає рішучого втручання", - зазначив президент Польщі на зустрічі з представниками вірменської громади, повідомляє сайт глави держави.

А. Дуда наголосив, що напад на Генконсульство в Україні – це "не лише питання держави, це питання безпеки дипломатичної та безпеки наших співгромадян".

Він також вибачився за запізнення, пояснивши, що в нього відбулася телефонна розмова з президентом України Петром Порошенком про напад на Генконсульство в Луцьку.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генконсульства Польщі в Луцьку. Відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт" КК України.

Президент України в телефонній розмові з президентом Польщі засудив напад на генеральне консульство і запропонував залучити польських фахівців до розслідування цього інциденту. Він також повідомив, що доручив посилити охорону не лише дипломатичних представництв в Україні, але й місць історичної пам'яті.

"Лідери двох держав погодилися, що ніякі провокації не мають впливати на дружні польсько-українські відносини. Співрозмовники домовилися продовжити контакти на найвищому рівні", - інформує прес-служба глави Української держави.