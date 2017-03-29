Посольство Польщі передало МЗС України ноту з проханням розслідувати напад на Генконсульство в Луцьку

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від посольства Польщі в Україні, в якій висловлює занеокоєння обстрілом Генконсульства Польщі у Луцьку, а також прохання розслідувати цей інцидент і притягнути до відповідальності винних.

"Дійсно, МЗС отримало ноту, в якій висловлюється стурбованість обстрілом Генконсульства Польщі у Луцьку з гранатомета", - сказала речниця МЗС Мар'яна Беца агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Вона також поінформувала, що посольство звернулося до МЗС з проханням сприяти належному розслідуванню інциденту, пошуку та притягненню до відповідальності правопорушника, а також забезпечення посиленої охорони всіх дипломатичних установ Польщі.

М. Беца зазначила, що наразі консульські установи Польщі в Україні дійсно не працюють.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генконсульства Польщі у Луцьку. Відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт" КК України.