Політика

19:15 29.03.2017

Верховній Раді пропонують конституційно закріпити фермерське господарство як основу аграрного устрою України

Народні депутати пропонують у Конституції України прописати, що основою аграрного устрою держави є фермерське господарство.

У Верховній Раді в п'ятницю, 24 березня, зареєстровано, а в середу, 29 березня, оприлюднено текст відповідного проекту закону (№6236) про внесення змін до ст. 41 Конституції щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та стійкого розвитку села на основі фермерських господарств.

Пропонується в Розділі II "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина" статтю 41 доповнити абзацом: "Основою аграрного устрою України є фермерське господарство".

Законопроект про зміни до Основного закону України внесли 150 народних депутатів, як це передбачає порядок, передбачений Конституцією. На чолі списку ініціаторів - керівник парламентської фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко, який раніше озвучував такі пропозиції.

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