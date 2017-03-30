Порошенко дав доручення Генштабу ЗСУ та Міноборони щодо припинення вогню в зоні АТО на Донбасі з 1 квітня

Президент України Петро Порошенко повідомив, що дав доручення щодо припинення вогню на Донбасі з 1 квітня Генеральному штабу Збройних сил України та Міністерству оборони.

"Я дав усі необхідні команди Генеральному штабу та міністрові оборони", - сказав президент, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, чи готова українська сторона до реалізації досягнутих у Мінську домовленостей.

П. Порошенко додав, що саме українська сторона запропонувала встановити режим припинення вогню з 1 квітня.

"Це ще раз спростовує російські твердження про позицію української сторони, яка нібито не готова до миру. Навпаки, послідовно всі три роки ми не просто декларуємо, але й доводимо, що українська сторона за те, щоб забезпечити режим припинення вогню, виведення російських військ, отримання контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону та відновлення українського суверенітету над окупованим Донбасом і в Криму", - наголосив президент України.

Водночас Порошенко повідомив, що в нього немає особливого оптимізму з приводу дотримання режиму припинення вогню з 1 квітня: "На жаль, у нас немає великого оптимізму, що та сторона дотримуватиметься досягнутих домовленостей. Але життя і здоров'я кожного українського воїна є найбільшою цінністю, і ми маємо рішуче діяти для того, щоб забезпечити припинення вогню, відведення техніки й артилерії, це ключові пункти Мінських угод".

Він також зазначив, що українська сторона пов'язує подальшу долю останнього рішення Ради національної безпеки і оборони України про переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі з тим, як виконуватиметься домовленість про режим припинення вогню з 1 квітня.

"Ми подивимося, як 1 квітня ці домовленості виконуватимуться", - підсумував глава держави.

Як повідомлялося, 29 березня в Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто домовленості про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня і про розведення сил біля Станиці Луганської з 6 квітня, повідомив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Зайдік.

Водночас 30 березня в Міністерстві оборони України заявили, що готові до виконання досягнутих у Мінську домовленостей про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.