У мене немає президентських амбіцій - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про відсутність у нього президентських амбіцій.

"Ні, немає. У мене є одна амбіція - я хочу зробити все залежне від мене на посаді прем'єра, щоб країна змінилася і людям стало жити легше", - сказав прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про наявність у нього амбіцій брати участь у наступних президентських виборах.

В. Гройсман наголосив, що його мета - розвиток економіки країни.