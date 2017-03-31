Політика

12:06 31.03.2017

У мене немає президентських амбіцій - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про відсутність у нього президентських амбіцій.

"Ні, немає. У мене є одна амбіція - я хочу зробити все залежне від мене на посаді прем'єра, щоб країна змінилася і людям стало жити легше", - сказав прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про наявність у нього амбіцій брати участь у наступних президентських виборах.

В. Гройсман наголосив, що його мета - розвиток економіки країни.

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