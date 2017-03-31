Столтенберг підтвердив підтримку України з боку НАТО та невизнання Криму частиною РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив підтримку України, знову заявив про невизнання анексії Криму Росією та назвав її стосовно України агресивними.
"Ми зібралися сьогодні, щоб підтвердити солідарність з Україною", - сказав він, відкриваючи засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у п'ятницю.
"У той час як суверенітет і територіальна цілісність країни зазнають агресивних дій з боку Росії, члени НАТО заявляють одностайно: ми не визнали і не визнаємо незаконної анексії Криму Росією. Ми заклопотані обмеженим прогресом у виконанні Мінських угод", - наголосив він, зазначивши, що з часу грудневого засідання комісії ситуація погіршилася.
Є.Столтенберг повідомив, що мета зустрічі - обговорити можливості поступу, оцінити хід процесу реформ в Україні та підтвердити політичну і практичну підтримку НАТО.