Політологи відзначають ознаки "смути" та некерованості подіями в Україні, лише виборами до ВР це складно виправити

В Україні нині спостерігаються ознаки "сповзання в хаос і смуту" та некерованості подіями в країні, зазначають політологи.

"Дедалі частіше почали говорити сьогодні про політичну кризу. Я скажу, що вона була півроку тому, а зараз ми виповзаємо з кризи, але вповзаємо в смуту, тому що я бачу багато ознак некерованості подіями в країні. Друге свідчення "вповзання в смуту" - наростання кількості неадекватних рішень влади. Навколо піар, скандали, обмін репліками через телебачення між окремими посадовими особами", - сказав на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов у п'ятницю.

Він вважає, що дострокові парламентські вибори, можливо, вже запізнилися, і доведеться вирішувати цю проблему більш радикальними методами. "Можливо, одночасними президентськими та парламентськими виборами", - припустив експерт.

В.Карасьов вбачає три можливі сценарії подальшого розвитку ситуації: подальша хаотизація і деградація керованості в країні, що загрожує державності як такій та її територіальній цілісності; встановлення диктатури або автократії, але зазначив при цьому, що в Україні немає таких сил, які могли б впровадити в країні "освічений авторитаризм" і нейтралізувати деградацію; перевибори, але в Україні, на його думку, спостерігається криза електоральної демократії, тому потрібен новий виборчий закон, щоб у парламенті не з'явилося багато партій, зокрема популістських, що в результаті не приведе до поліпшення ситуації.

"Не треба говорити про те, що вибори несвоєчасні. Перевибори - це конституційна норма, але до них треба готуватися вже сьогодні, від зміни членів Центрвиборчкому до зміни виборчого законодавства", - зазначив політолог.

Експерт корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко відзначив апатію населення до того, що відбувається в країні, та відсутність серйозної активності серед політиків для трансформації ситуації.

Він звернув увагу на об'єднання праворадикальних націоналістичних сил в особі "Свободи", "Національного корпусу" та "Правого сектора", але, на його думку, навряд чи вони створять єдину партію для участі в майбутніх виборах. У ліберально-демократичному таборі є "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі, "Самопоміч", "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Демократичний альянс", партія "Воля", але експерту також складно уявити, як вони можуть об'єднатися та сформувати єдиний список для участі у виборах.

К.Матвієнко вважає, що на цьому фоні хороші перспективи є у таких партій, як "Батьківщина", які самодостатні і вже готові для участі у виборах. "Але чи вистачить їй інституціональної здатності за підсумками виборів сформувати більшість у парламенті - багато в чому буде видно за результатами виборів в об'єднаних територіальних громадах, які відбудуться 30 квітня", - вважає він.

Політолог Олег Саакян, у свою чергу, зазначив, що в Україні спостерігається "політичний хаос" і криза політичного режиму. "І сьогодні режим, з одного боку, сильний як ніколи, тому що такої централізації влади в Україні не було ніколи, а з іншого боку, він настільки слабкий, яким не був ніколи в історії України, тому що він насамперед нездатний формувати власний порядок денний", - вважає він.

Говорячи про тренди до об'єднання політичних сил консервативного та ліберального спрямування, експерт зазначив, що на це впливає і пошук владою зручного для себе суперника на майбутніх виборах президента, і необхідність виживання та пошуку подальшої політичної перспективи для цих утворень.

"Якщо навіть зараз запуститься інструмент дострокових парламентських виборів, то вони відбуватимуться під слоганами дострокових виборів президента. Відповідно, постає питання, що будь-хто, хто йде на парламентські вибори, повинен мати сильного лідера", - переконаний О.Саакян.

Він також вважає, що нині в Україні спостерігається відхід від політичних проектів і починають відроджуватися як не ідеологічні, то ціннісно-орієнтовані політичні сили. "З одного боку, зібрався ліберальний табір, з іншого боку, правий табір, а, наприклад, партія "Батьківщина" займає центральний спектр", - зазначив політолог.