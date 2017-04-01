Політика

12:16 01.04.2017

Клімкін в е-декларації за 2016 р. зазначив EUR47 тис. і $33 тис. готівкою, а також зарплату майже 440 тис. грн

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін за 2016 рік задекларував EUR47 тис. і $33 тис. готівкових коштів.

Відповідно до е-декларації П.Клімкіна, розміщеної у Єдиному державному реєстрі декларацій, витрати на будівництво будинку в смт Козин (Обухівський р-н Київської обл.), власником якого є Ніна Гаврилівна Михайленко і який повністю або частково зведено з матеріалів або за рахунок суб'єкта декларування або члена його сім'ї, становили 192 тис. грн.

Міністр також задекларував 439,530 тис. грн доходу, який становила заробітна плата.

Згідно з декларацією, дружина міністра Марина Михайленко задекларувала EUR45 тис. і $60 тис. готівкових коштів.

М.Михайленко також задекларувала 240,945 тис. грн доходу, що становить її зарплата в Державному управлінні справами, а також 1,536 млн грн - дохід від відчуження нерухомого майна. При цьому в декларації за 2015 рік у власності М.Михайленко було зазначено земельну ділянку в столиці площею 973 кв. м.

П.Клімкін не має у власності або оренді нерухомого майна, а у власності його дружини є квартира у Києві площею 68,2 кв. м, 1/3 квартири в Києві загальною площею 90,4 кв. м.

Міністр володіє автомобілем Skoda Felicia 2000 року випуску, його дружина - Volvo S40 2008 року випуску.

ВАЖЛИВЕ

Турчинов задекларував колекцію старовинних книг і цінних картин, на рахунках у нього $800 тис. і EUR10 тис.

Порошенко за 2016 рік показав понад 12 млн грн доходів

Ложкін задекларував сукупний дохід понад 13,5 млн грн за 2016 рік, колекцію картин, книг і бігову доріжку

Політологи відзначають ознаки "смути" та некерованості подіями в Україні, лише виборами до ВР це складно виправити

Столтенберг підтвердив підтримку України з боку НАТО та невизнання Криму частиною РФ

ОСТАННЄ

Голова Держприкордонслужби продав квартиру, у нього залишився гараж у Києві і $100 тис. готівкою

Зеркаль задекларувала понад $350 тис. готівки, коштовності та годинники

Глава АП Райнін задекларував квартиру в Харкові та кімнату в Києві

Клімкін та Могеріні обговорили ситуацію на Донбасі та підготовку до саміту Україна-ЄС

Голова АП розпорядився перевірити діяльність Рівненської ОДА та райадміністрацій області

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
поплавки для рыбалки на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА