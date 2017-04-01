Клімкін в е-декларації за 2016 р. зазначив EUR47 тис. і $33 тис. готівкою, а також зарплату майже 440 тис. грн

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін за 2016 рік задекларував EUR47 тис. і $33 тис. готівкових коштів.

Відповідно до е-декларації П.Клімкіна, розміщеної у Єдиному державному реєстрі декларацій, витрати на будівництво будинку в смт Козин (Обухівський р-н Київської обл.), власником якого є Ніна Гаврилівна Михайленко і який повністю або частково зведено з матеріалів або за рахунок суб'єкта декларування або члена його сім'ї, становили 192 тис. грн.

Міністр також задекларував 439,530 тис. грн доходу, який становила заробітна плата.

Згідно з декларацією, дружина міністра Марина Михайленко задекларувала EUR45 тис. і $60 тис. готівкових коштів.

М.Михайленко також задекларувала 240,945 тис. грн доходу, що становить її зарплата в Державному управлінні справами, а також 1,536 млн грн - дохід від відчуження нерухомого майна. При цьому в декларації за 2015 рік у власності М.Михайленко було зазначено земельну ділянку в столиці площею 973 кв. м.

П.Клімкін не має у власності або оренді нерухомого майна, а у власності його дружини є квартира у Києві площею 68,2 кв. м, 1/3 квартири в Києві загальною площею 90,4 кв. м.

Міністр володіє автомобілем Skoda Felicia 2000 року випуску, його дружина - Volvo S40 2008 року випуску.