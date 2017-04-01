Голова Держприкордонслужби продав квартиру, у нього залишився гараж у Києві і $100 тис. готівкою

Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко задекларував з майна лише гараж у Києві (45 кв. м). Його зарплата в 2016 році становила 450 тис. грн, дохід від продажу майна перевищив 2 млн грн, а готівкою керівник прикордонного відомства зберігає майже 100 тис. доларів і 9 тис. грн.

У попередній декларації у В.Назаренко значилася квартира в Києві площею 69 кв. м, яку він минулого року, найімовірніше, продав, вказавши в нинішній декларації дохід від реалізації майна в 2 млн грн.

У його дружини - дві земельні ділянки (1196 кв. м в Баришівському та 560 кв. м в Бориспільському районах Київської області), садовий будинок у 66 кв. м у Баришівському районі і автомобіль Volkswagen Tiguan 2011 року випуску. Її зарплата становила 345 тис. грн, дохід від продажу майна - 390 тис. грн. Готівкою у дружини В.Назаренка 110 тис. доларів і 100 тис. грн.