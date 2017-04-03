Рада розгляне законопроект про КС у четвер - Парубій

Верховна Рада у четвер планує розглянути законопроект про Конституційний суд, заявляє голова парламенту Андрій Парубій.

"Найскладніше питання – це питання Конституційного суду, який ми розглянемо в четвер", - повідомив А. Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок у Києві.

Він нагадав, що до законопроекту про Конституційний суд у другому читанні внесено понад 600 поправок.

Спікер також повідомив, що в четвер заплановано розглянути законопроекти щодо ринку електроенергії, на якому наполягає комітет. "Там 1500 правок", - повідомив А. Парубій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", А. Парубій також знову заявив, що Верховна Рада у вівторок о 16:00 обере нових членів Рахункової палати.