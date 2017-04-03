Президент підтвердив ратифікацію конвенції між Україною та Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію конвенції між урядом України і урядом Люксембургу про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і на капітал, повідомляє прес-служба президента.

Згідно з інформацією, документ сприятиме створенню ефективної двосторонньої договірно-правової бази для уникнення подвійного оподаткування, запобігання ухиленню від сплати податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Як повідомлялося, відповідний документ Верховна Рада ратифікувала 14 березня поточного року. Підписання оновленої конвенції між Україною та Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування відбулося 30 вересня 2016 року, що завершило 19-річні переговори.

Раніше з проханням прискорити підписання цього документа до українського Мінфіну зверталося ПАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.).

За даними Мінфіну, угодою передбачено оподаткування дивідендів - за загальною ставкою 15%; для дивідендів, що отримуються компанією, що володіє не менше 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує, - 5%.

Оподаткування процентів не передбачено загальною ставкою 10%; для відсотків, сплачуваних у зв'язку з продажем у кредит промислового, комерційного або наукового обладнання, - 5%; відсотків за банківською позикою - 5%.

Оподаткування роялті встановлено за загальною ставкою 10% для роялті щодо авторських прав на наукові твори, патенту, торгової марки, секретної формули, процесу або інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду - 5%.

Мінфін нагадував, що спочатку конвенція була підписана ще у вересні 1997 року, проте в 1998 році Верховна Рада відхилила її ратифікацію, оскільки документ передбачав звільнення від оподаткування дивідендів і ставку оподаткування відсотків на рівні 2%.