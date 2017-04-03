Політика

18:17 03.04.2017

Фракція "БПП" обрала своїм головою Артура Герасимова

Керівником парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" обрано народного депутата Артура Герасимова, повідомляє прес-служба партії "БПП".

"Щойно на засіданні фракції новим головою фракції партії "Блок Петра Порошенка" у ВР майже одноголосно обрали народного депутата Артура Герасимова", - повідомила в понеділок прес-служба партії.

Як зазначено, проти обрання А.Герасимова керівником фракції ніхто не проголосував, утрималися троє, зокрема й сам А.Герасимов.

Ігор Гринів, який раніше очолював фракцію "БПП" у Верховній Раді, наприкінці березня заявив про свій намір піти з посади керівника фракції.

Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у фракції зазначали, що, окрім А.Герасимова, на посаду керівника фракції "БПП" неофіційно обговорювали також кандидатури нардепів Ірини Луценко, Сергія Березенка та Оксани Продан.

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