Радикальна партія блокує трибуну ВР, не заважаючи Парубію вести засідання

Фракція Радикальної партії України блокує трибуну Верховної Ради в Києві у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у блокуванні трибуни бере участь уся фракція на чолі з її лідером Олегом Ляшком.

Біля столу президії розтягнуто плакат "Абонплата на газ - здирство".

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій після переговорів з О.Ляшком відкрив засідання і веде його, проте депутати від Радикальної партії продовжують стояти біля трибуни, блокуючи підходи до неї.

Як повідомлялося, днем раніше О.Ляшко заявив про наміри фракції Радикальної партії у Верховній Раді заблокувати трибуну, якщо у вівторок не викличуть до парламенту для звіту голову Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка із звітом про структуру тарифів за газопостачання. При цьому він розкритикував введення абонентської плати за розподіл газу.

О.Ляшко також закликав колег із парламенту з фракцій "Самопоміч" і "Батьківщина" приєднатися до блокування.