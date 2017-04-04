ВР вирішила викликати на засідання голову НКРЕКП Вовка, керівника АМКУ Терентьєва, голову НАЗК Корчак і керівника ФДМ Білоуса

Верховна Рада України вирішила викликати на пленарне засідання голову Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка, керівника Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва, голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак та керівника Фонду державного майна України Ігоря Білоуса.

За словами голови Верховної Ради України Андрія Парубія, час відвідування пленарного засідання цими особами буде визначено в робочому порядку. Він не виключив, що, можливо, хтось із них прийде до парламенту в середу.