Учасники "нормандського формату" обговорюють порядок денний майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії - Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом порядок денний майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

"Учора під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та французьким президентом Франсуа Олландом домовилися про те, що ми ініціюємо порядок денний для саміту "нормандського формату", де ми маємо рішуче вимагати дотримання та імплементації Мінських угод, обговорити дорожню карту Мінських угод, реалізації цього процесу", - заявив він на прес-конференції за підсумками переговорів із президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Ризі у вівторок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Президент України також висловив вдячність європейським партнерам за готовність продовжити санкції проти РФ у разі, якщо Росія не продемонструє наміру реалізувати пакет безпеки.

"Я вдячний нашим європейським партнерам, що в разі, коли Росія не продемонструє свою готовність реалізувати пакет безпеки, наші партнери готові продовжити санкції проти РФ як ефективний механізм мотивації РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань під час підписання Мінських угод", - сказав П.Порошенко.