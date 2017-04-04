Політика

13:53 04.04.2017

У ВР очікують від НКРЕКП не призупинення, а скасування рішення про абонплату за газ

У Верховній Раді очікують від Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) не призупинення, а скасування рішення про введення абонентської плати на розподіл газу.

"Це рішення має бути не призупинено, а скасовано. Більше того, Кабінет Міністрів має подати до суду на цю комісію за грубі порушення всіх процедур і регламентів, які були застосовані", - сказав керівник фракції "Самопоміч" у ВР Олег Березюк журналістам у вівторок.

У свою чергу голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак також заявив, що це рішення НКРЕКП має бути скасовано.

"Якщо вони його не скасують, ми вимагатимемо тотальної зміни складу НКРЕКП", - сказав М.Бурбак.

Водночас члени фракції Радикальної партії у Верховній Раді на чолі з Олегом Ляшком зареєстрували в парламенті проект постанови №6279 про звернення Верховної Ради до НКРЕКП із вимогою скасувати це рішення про обов'язкову абонентську плату на розподіл газу.

На пленарному засіданні парламенту у вівторок О.Ляшко зажадав відставки голови НКРЕКП.

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