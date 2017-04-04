Рішення про скасування абонплати за газ може бути першим кроком до перегляду цін на комунальні послуги – "Наш край"

Влада має не лише скасувати рішення про запровадження абонентської плати за розподіл газу, але і переглянути всі інші комунальні тарифи, заявив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак.

"Це добре, що президент і уряд нарешті почули наші вимоги про скасування податку на газові труби. Але для влади це рішення має бути початком перегляду всіх комунальних тарифів. Сьогодні тарифи на тепло, електроенергію, воду – необґрунтовані. Їх треба переглядати", – сказав О. Мазурчак, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про необхідність призупинити рішення про введення абонплати за газ.

За словами співголови партії "Наш край", влада також має змусити монополістів встановити лічильники на газ в кожну квартиру за свій рахунок і збільшити витрати на енергоефективність.

У партії нагадали, що минулого тижня народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов звернувся до НКРЕКП з вимогою негайно скасувати абонплату за газ. У понеділок, 3 квітня, президент заявив, що рішення про абонплату має бути призупинено. НКРЕКП вже заявила, що рішення щодо абонплати за газ буде призупинено і його додатково буде доопрацьовано.