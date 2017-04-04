Політика

18:38 04.04.2017

Європарламент 6 квітня абсолютною більшістю голосів схвалить "безвіз" для України, сподівається Порошенко

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Європейський парламент 6 квітня схвалить введення Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

"Я сподіваюся, що 6-го числа, післязавтра, у нас буде рішення Європарламенту. Ми для цього дуже серйозно попрацювали", - сказав глава держави у Ризі у вівторок під час спілкування з українською громадою в Латвії.

За його словами, до Європарламент напрвлена делегація народних депутатів України.

"Ми чекаємо, що Європейський парламент абсолютною більшістю голосів підтримає Україну і українців, і проголосує за те, щоб українці їздили до країн Шенгенської зони без жодних віз і обмежень", - наголосив П. Порошенко.

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