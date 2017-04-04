Профільний комітет Ради запропонував відправити на повторне перше читання президентський законопроект про позбавлення громадянства

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання президентський законопроект №6175 про внесення змін у закон про громадянство щодо реалізації права змінити громадянство.

Відповідне рішення комітет прийняв на засіданні у вівторок, повідомляється на його сайті.

"При цьому члени комітету висловилися за введення норми, що зобов'язує чиновників мати лише громадянство України і виступили проти автоматичного позбавлення громадянства простих українців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про внесення змін до закону про громадянство України щодо реалізації права змінити громадянство (№ 6175).

"Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим законом буде встановлено, що особа, яка добровільно набула громадянство іноземної держави, вважатимуться таким, що потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства", - сказав представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов.

Він додав, що цими змінами в законі України будуть уточнені підстави для втрати українського громадянства. За його словами, такою підставою вважатиметься добровільне набуття громадянином України громадянства іншої країни, а також якщо людина не відмовиться від іноземного громадянства протягом певного терміну з моменту набуття українського.

"Це питання стосується лише ситуацій добровільного набуття громадянства іншої країни. Це не стосується ситуацій з нашими людьми в Криму, бо там про добровільність не йшлося", - наголосив А. Герасимов.

22 березня комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин не має наміру в порушення регламенту розглядати президентський законопроект, що стосується позбавлення громадянства України осіб із подвійним громадянством, заявив голова комітету, народний депутат з фракції "Батьківщина" Григорій Немиря.

"Комітет може розглянути лише в разі, якщо комітет порушить закон України про регламент",- сказав він під час комітетських слухань у середу в Києві.

За словами Р. Немирі, відповідно до статті 101 закону про регламент Верховної Ради, парламент окремим голосуванням може скоротити терміни, відведені на процедуру розгляду законопроекту.