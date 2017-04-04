Політика

19:07 04.04.2017

Профільний комітет Ради запропонував відправити на повторне перше читання президентський законопроект про позбавлення громадянства

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання президентський законопроект №6175 про внесення змін у закон про громадянство щодо реалізації права змінити громадянство.

Відповідне рішення комітет прийняв на засіданні у вівторок, повідомляється на його сайті.

"При цьому члени комітету висловилися за введення норми, що зобов'язує чиновників мати лише громадянство України і виступили проти автоматичного позбавлення громадянства простих українців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про внесення змін до закону про громадянство України щодо реалізації права змінити громадянство (№ 6175).

"Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим законом буде встановлено, що особа, яка добровільно набула громадянство іноземної держави, вважатимуться таким, що потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства", - сказав представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов.

Він додав, що цими змінами в законі України будуть уточнені підстави для втрати українського громадянства. За його словами, такою підставою вважатиметься добровільне набуття громадянином України громадянства іншої країни, а також якщо людина не відмовиться від іноземного громадянства протягом певного терміну з моменту набуття українського.

"Це питання стосується лише ситуацій добровільного набуття громадянства іншої країни. Це не стосується ситуацій з нашими людьми в Криму, бо там про добровільність не йшлося", - наголосив А. Герасимов.

22 березня комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин не має наміру в порушення регламенту розглядати президентський законопроект, що стосується позбавлення громадянства України осіб із подвійним громадянством, заявив голова комітету, народний депутат з фракції "Батьківщина" Григорій Немиря.

"Комітет може розглянути лише в разі, якщо комітет порушить закон України про регламент",- сказав він під час комітетських слухань у середу в Києві.

За словами Р. Немирі, відповідно до статті 101 закону про регламент Верховної Ради, парламент окремим голосуванням може скоротити терміни, відведені на процедуру розгляду законопроекту.

ВАЖЛИВЕ

Європарламент 6 квітня абсолютною більшістю голосів схвалить "безвіз" для України, сподівається Порошенко

Прем'єри Литви, Латвії та Естонії відвідають Україну цього тижня

Учасники "нормандського формату" обговорюють порядок денний майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії - Порошенко

ЦИК призывает Раду урегулировать вопрос подачи деклараций кандидатами на выборах

ВР вирішила викликати на засідання голову НКРЕКП Вовка, керівника АМКУ Терентьєва, голову НАЗК Корчак і керівника ФДМ Білоуса

ОСТАННЄ

Президент України і прем'єр Латвії обговорили розширення співпраці між країнами

Рішення про скасування абонплати за газ може бути першим кроком до перегляду цін на комунальні послуги – "Наш край"

Позапарламентські партії та організації хочуть опитати депутатів на предмет їх членства в коаліції

У ВР очікують від НКРЕКП не призупинення, а скасування рішення про абонплату за газ

ЄС готовий допомагати Україні в реалізації реформи освіти - Мінгареллі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
стоимость торшеров на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА