Порошенко призначив Марію Гайдар своїм позаштатним радником

Президент України Петро Порошенко призначив депутата Одеської обласної ради, колишнього заступника голови Одеської облдержадміністрації Марію Гайдар своїм позаштатним радником.

Відповідний указ №83/2017 від 28 березня 2017 року оприлюднено на сайті президента України.

"Призначити Гайдар Марію Єгорівну радником президента України (поза штатом)", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, в травні 2016 року М.Гайдар пішла з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі через набуття чинності новим законом про державну службу. При цьому М.Гайдар стала радником М.Саакашвілі. У листопаді 2016 року сам М.Саакашвілі заявив про відставку з посади голови Одеської ОДА, а пізніше оголосив про створення нової політичної сили.

У свою чергу М.Гайдар заявила, що наразі не планує долучатися до нової політсили М.Саакашвілі.