Політика

11:43 05.04.2017

Нардепи-радикали йдуть на засідання Кабміну - Ляшко

Парламентська фракція Радикальної партії у повному складі вирушила на засідання уряду, заявив її лідер Олег Ляшко.

"Фракція Радикальної партії у повному складі йде на засідання уряду для того, щоб вимагати від уряду ухвалення рішення про повернення в державне управління державної власності, народної власності, щоб позбавити олігархів чергової корупції за рахунок українських громадян", - сказав О.Ляшко на пленарному засіданні Верховної Ради в середу вранці.

Політик також повідомив, що 10 квітня його фракція піде на засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), щоб добитися скасування рішення з абонплати за газ.

Лідер фракції також заявив, що його фракція вимагає, щоб президент України Петро Порошенко зустрівся з членами фракції та відправив у відставку голову НКРЕКП Дмитра Вовка.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після заяви лідера фракції члени фракції Радикальної партії, які з вимогою відставки Д.Вовка з ранку вівторка блокують трибуну Верховної Ради, вийшли із зали засідань і попрямували у бік будівлі Кабінету Міністрів України.

ВАЖЛИВЕ

Київ не форсує вступу України до НАТО, але послідовно рухається в цьому напрямі - Климпуш-Цинцадзе

Заступник голови ПА НАТО заявила про необхідність посилення тиску на РФ у зв'язку з ситуацією на Донбасі

Порошенко призначив Марію Гайдар своїм позаштатним радником

Послом України в Румунії призначено дипломата О.Банькова - указ

Європарламент 6 квітня абсолютною більшістю голосів схвалить "безвіз" для України, сподівається Порошенко

ОСТАННЄ

Рада залишить Уряд Гройсмана працювати – експертне опитування

Профільний комітет Ради запропонував відправити на повторне перше читання президентський законопроект про позбавлення громадянства

Президент України і прем'єр Латвії обговорили розширення співпраці між країнами

Рішення про скасування абонплати за газ може бути першим кроком до перегляду цін на комунальні послуги – "Наш край"

Прем'єри Литви, Латвії та Естонії відвідають Україну цього тижня

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5788.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА