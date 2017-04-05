Нардепи-радикали йдуть на засідання Кабміну - Ляшко

Парламентська фракція Радикальної партії у повному складі вирушила на засідання уряду, заявив її лідер Олег Ляшко.

"Фракція Радикальної партії у повному складі йде на засідання уряду для того, щоб вимагати від уряду ухвалення рішення про повернення в державне управління державної власності, народної власності, щоб позбавити олігархів чергової корупції за рахунок українських громадян", - сказав О.Ляшко на пленарному засіданні Верховної Ради в середу вранці.

Політик також повідомив, що 10 квітня його фракція піде на засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), щоб добитися скасування рішення з абонплати за газ.

Лідер фракції також заявив, що його фракція вимагає, щоб президент України Петро Порошенко зустрівся з членами фракції та відправив у відставку голову НКРЕКП Дмитра Вовка.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після заяви лідера фракції члени фракції Радикальної партії, які з вимогою відставки Д.Вовка з ранку вівторка блокують трибуну Верховної Ради, вийшли із зали засідань і попрямували у бік будівлі Кабінету Міністрів України.