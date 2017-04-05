Віце-прем'єри Білорусі та України обговорили в Києві широкий спектр питань співробітництва країн

Заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко під час візиту до Києва 4 квітня обговорив з представниками української влади питання двосторонньої співпраці між державами, зокрема в торговельно-економічній сфері та взяв участь у відкритті виставки пасажирської та комунальної техніки.

В оприлюдненому в середу на сайті посольства Республіки Білорусь в Україні повідомленні наголошується, що В.Семашко та віце-прем'єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на зустрічі розглянули широкий перелік взаємноцікавих питань, зокрема в галузі нафтохімії, енергетики, логістики, виробничої кооперації, агропромислового комплексу, транспорту.

Окрім цього, віце-прем'єр Білорусі провів зустріч з мером Києва Володимиром Кличком. Сторони обговорили динаміку розвитку співпраці між Києвом і Мінськом, а також шляхи подальшого розвитку повноформатного співробітництва.

Також Семашко В. та В. Кличко відкрили виставку пасажирської та комунальної техніки білоруських компаній "МАЗ", "АМКАДОР", "Білкомунмаш", "МТЗ".