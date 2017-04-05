Політологи називають Кабмін Гройсмана урядом стабілізації та економічного відновлення

Політологи відзначають, що уряд Володимира Гройсмана за рік своєї роботи зробив ставку на вирішення соціальних питань, стабілізацію і відновлення економічного зростання.

"Цей уряд можна визначити як уряд стабілізації та економічного відновлення. На мій погляд, головний результат цього Кабміну – це відновлення економічного зростання. Так, цифри скромні, лише 2%, але головне, що подолано тенденцію падіння економіки, яка була в 2014-2015 роках", - сказав на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зазначив, що прем'єр-міністр В. Гройсман зробив акцент на соціальних питаннях і стабілізації ситуації. "Ліміт непопулярних рішень не те, щоб був вичерпаний, цей уряд спочатку теж приймав непопулярні рішення, але одним зі своїх пріоритетів вони зробили соціальні питання, зокрема, найбільш пам'ятним рішенням було підвищення удвічі мінімальної зарплати", - пояснив експерт.

В. Фесенко наголосив, що в 90-ті роки падіння економіки тривало майже 10 років, а зараз це падіння вдалося припинити досить швидко. Він також відзначив роль у цьому і попереднього уряду Арсенія Яценюка.

Політолог вважає, що головними проблемами для Кабміну В. Гройсмана стали посилення інституційні конфлікти, наприклад, між Міністерством інфраструктури та "Укрзалізницею", навколо "Укртрансгазу", Міністерства економіки, Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров'я. Також заважають політичні конфлікти, пов'язані, наприклад, з торговою блокадою непідконтрольних територій Донбасу.

"Є політичні сили, які хочуть повалити нинішній уряд, щоб спровокувати політичну кризу і дострокові парламентські вибори. Думаю, що вже у другій половині травні або на початку червня вони спробують оголосити вотум недовіри цьому уряду", - прогнозує він.

На його думку, звіт уряду і голосування за нього в парламенті покаже. наскільки сильними є позиції нинішнього Кабміну. При цьому в. Фесенко висловлює припущенння, що можуть бути певні інтриги" навіть серед провладних фракцій. Водночас він зазначив, що у В. Гройсмана є непоганий контакт із більшістю депутатських фракцій і груп у Верховній Раді.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що в опозиції немає голосів за відставку уряду В. Гройсмана, а у сил, які його підтримують, є інстинкт самозбереження.

"Я не бачу в самому парламенті жодної можливості для відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів. Таке можливе лише за якихось зовнішніх обставин: вплив вулиці, повноцінної війни між Україною і Росією, якийсь економічний колапс, який повністю розвалить державну систему України", - вважає він.

Політолог наголосив, що на відміну від уряду А. Яценюка, який постійно шокував населення тими чи іншими рішеннями, що також було важливо для зміни психології населення, уряд В, Гройсмана став "індикатором якихось добрих новин", коли, наприклад, виступив з ініціативою про підвищення мінімальної зарплати.