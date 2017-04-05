Політика

16:41 05.04.2017

Порошенко: Данія – одна з головних країн, що допомагають Україні завершити ратифікацію Угоди про асоціацію з ЄС

Президент України Петро Порошенко заявив, що Данія є однією з країн, які найбільше допомагають Україні в її євроінтеграційних прагненнях.

"Мені приємно, що Данія є однією з основних країн, яка бореться за продовження санкцій проти РФ, в координації з нами допомагає нам завершити ратифікацію Угоди про асоціацію (з ЄС – ІФ)", - сказав президент під час зустрічі з українською громадою в Копенгагені в середу.

За його словами, сьогодні в Європарламенті тривають дебати з приводу надання ЄС безвізового режиму для України. "І вже завтра має бути вже остаточне голосування про надання українцям права без віз подорожувати до Європи", - сказав П. Порошенко.

Він нагадав, що на цьому шляху Україна провела низку важливих реформ, що передбачав План лібералізації візового режиму з ЄС.

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