Антикорупційний комітет Ради заслухає звіт про роботу НАЗК і розгляне законопроект про його оновлення 21 квітня

Комітет Верховної Ради України щодо запобігання та протидії корупції 21 квітня має намір заслухати звіт про роботу Національного агентства із запобіганню корупції та розглянути зміни до антикорупційного законодавства в частині, що стосується Агентства.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалили на засіданні в середу в Києві члени цього комітету. "Частину роботи з електронного декларування виконано, але виконано недбало. Сайт постійно не працює", - сказав Є. Соболєв журналістам після засідання комітету.

За його словами, НАЗК зовсім не займається перевіркою е-декларацій. "Вони досі не провели ефективної перевірки ні декларації президента, який не вніс у минулому році в декларацію свою іспанську віллу, ні декларації інших чиновників", - нагадав керівник комітету.

Є. Соболєв переконаний, що керівник НАЗК Наталія Корчак має чітко сказати, "хто ще їй заважає". "Я знаю, що є величезний саботаж не лише в агентстві, але і довкола агентства, оскільки дуже багато високопосадовців, які не хочуть прозорості своїх доходів. І тут нам треба розкривати цей саботаж, щоб мати можливість його долати", - сказав він.

Керівник комітету вважає, що Верховна Рада має проаналізувати досвід агентства "та прийняти рішення, щоб обрати нове сильніше та ефективніше керівництво, що і забезпечить результат".

"У нинішніх умовах це буде дуже складно, оскільки лідери держави намагаються, щоб ніхто їх не перевіряв і вони усіляко блокуватимуть призначення сильного керівника Агентства з запобігання корупції... Це буде велика битва, до якої треба добре підготуватися, щоб виграти, щоб всі декларації вищих посадових осіб миттєво перевірялися і ті, хто обманув, або не може пояснити свої доходи, відповідали за законом", -зазначив Є. Соболєв.