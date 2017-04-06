Політика

09:58 06.04.2017

Профільний комітет парламенту схвалив у другому читанні законопроект про квоти на українську мову на телебаченні

Комітет із питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради рекомендує парламентаріям прийняти у другому читанні і в цілому прийняти проект закону про введення 75% квоти на використання державної мови на телебаченні.

Члени комітету розглянули 159 поправок до законопроекту.

Зокрема, врахована поправка про захист просвітителя мови шляхом заміни поняття "регіональні мови" на "мову корінного народу".

Комітет відхилив поправки про зниження квоти української мови до 55% і 35%, внесених представниками фракції "Опозиційного блогу".

"Нам цей закон треба проголосувати у залі. Наше принципове та стратегічне завдання – зробити так, щоб з сьогоднішнього дня телеканали весь свій продукт знімали вже українською. І це вже дуже важливі речі. Все, що зняте до цього моменту ще не продемонстровано в ефірі, або може бути продемонстровано повторно за рішенням телеканалу... Давайте для цього дозволимо перехідний період як виняток заради того, щоб вже за цей час ми могли мати інши, більш україномовний інформаційний простір", - заявила голова комітету, заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар.

Вона також зазначила, що за останній час рішеннями парламенту з українського телеефіру було вилучено величезну кількість російськомовного медіапродукту, зокрема низькоякісні російськомовні серіали, і тепер, щоб створити новий якісний україномовний продукт і адаптувати, продублювати іншомовний, телеканали мають потребу у цьому перехідному періоді.

ВАЖЛИВЕ

Антикорупційний комітет Ради заслухає звіт про роботу НАЗК і розгляне законопроект про його оновлення 21 квітня

Заступник голови АП Єлісєєв візьме участь у зустрічі помічників глав держав "нормандської четвірки"

Політологи називають Кабмін Гройсмана урядом стабілізації та економічного відновлення

Експерти не вбачають підстав для відставки уряду Гройсмана

Київ може розраховувати на підтримку Копенгагена, запевнила Порошенка королева Данії Маргрете II

ОСТАННЄ

Підсумок виборів у Нідерландах дає підстави сподіватися на ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС найближчими місяцями – прем'єр Латвії

Трамп і Меркель домовилися про співпрацю в питаннях України та Афганістану - Білий дім

Гройсман розраховує відвідати Литву в 2017

Порошенко: Данія – одна з головних країн, що допомагають Україні завершити ратифікацію Угоди про асоціацію з ЄС

Віце-прем'єри Білорусі та України обговорили в Києві широкий спектр питань співробітництва країн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА