Профільний комітет парламенту схвалив у другому читанні законопроект про квоти на українську мову на телебаченні

Комітет із питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради рекомендує парламентаріям прийняти у другому читанні і в цілому прийняти проект закону про введення 75% квоти на використання державної мови на телебаченні.

Члени комітету розглянули 159 поправок до законопроекту.

Зокрема, врахована поправка про захист просвітителя мови шляхом заміни поняття "регіональні мови" на "мову корінного народу".

Комітет відхилив поправки про зниження квоти української мови до 55% і 35%, внесених представниками фракції "Опозиційного блогу".

"Нам цей закон треба проголосувати у залі. Наше принципове та стратегічне завдання – зробити так, щоб з сьогоднішнього дня телеканали весь свій продукт знімали вже українською. І це вже дуже важливі речі. Все, що зняте до цього моменту ще не продемонстровано в ефірі, або може бути продемонстровано повторно за рішенням телеканалу... Давайте для цього дозволимо перехідний період як виняток заради того, щоб вже за цей час ми могли мати інши, більш україномовний інформаційний простір", - заявила голова комітету, заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар.

Вона також зазначила, що за останній час рішеннями парламенту з українського телеефіру було вилучено величезну кількість російськомовного медіапродукту, зокрема низькоякісні російськомовні серіали, і тепер, щоб створити новий якісний україномовний продукт і адаптувати, продублювати іншомовний, телеканали мають потребу у цьому перехідному періоді.