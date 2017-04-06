Санкції проти РФ залишаться доти, доки Кремль не припинить агресію - посол США в Україні

Обмежувальні заходи щодо Російської Федерації залишаться в силі доти, доки Росія не припинить своїх агресивних дії щодо України, заявила посол США в Україні Марі Йованович.

"Ми продовжуємо підтримувати роботу в рамках "нормандської четвірки" щодо "Мінська" (виконання Мінських угод - ІФ). Ми вважаємо, що Росія несе відповідальність за Мінські угоди. Санкції продовжать діяти доти, доки Москва не припинить ті дії, які призвели до цих санкцій", - сказала М. Йованович у четвер під час свого виступу в рамках панельної дискусії "Зовнішня політика США: яку роль відіграватиме Україна?" на Київському форумі безпеки.

Вона також висловила занепокоєння погіршенням ситуації з безпекою на лінії розмежування сторін на Донбасі, сплеском насильства, а також усвідомленим пошкодженням інфраструктури в регіоні.

Посол також зазначила, що США продовжать підтримувати Україну на шляху реформ, зокрема, боротьби з корупцією.