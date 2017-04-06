Європарламент підтримав надання "безвізу" ЄС для України

Депутати Європейського парламенту більшістю голосів підтримали надання Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Щойно надійшла новина, що 521 голос в Європейському парламенті "За" безвізовий режим з Україною. Я вітаю всіх, хто до цього доклав максимум зусиль! І я вітаю тебе, Український народе, я вітаю тебе, Україно", - повідомив він під час 10-го Київського форуму з питань безпеки у Києві в четвер.

На засіданні Європарламенту в четвер вдень 521 євродепутат проголосував "за" надання безвізового режиму ЄС для українців, 75 – "проти" і 36 - утрималися.

Як повідомлялося, на консультаціях країн-членів ЄС, представників Європарламенту та Єврокомісії 28 лютого було досягнуто згоду про запуск візової лібералізації для громадян України.

Тріалог між Радою ЄС, Європейською комісією та Європейським парламентом про надання Україні безвізового режиму завершився 1 березня.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (COREPER) 2 березня підтвердив рішення, досягнуте в рамках тріалогу.

9 березня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ (LIBE) затвердив проект про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.

Таким чином, завершення процесу лібералізації візового режиму вимагає ще кількох процедурних моментів, зокрема, затвердження Радою ЄС.

Після цього документ має підписати президент Європарламенту і представник головуючої в ЄС країни та опублікувати в офіційному журналі ЄС.

Рішення про введення безвізового режиму набуде чинності через 20 днів з моменту публікації.