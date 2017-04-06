Порошенко: Рішення ЄП - ще не скасування віз для українців, і ми працюємо над тим, щоб остаточні терміни не були скасовані

Президент України Петро Порошенко заявляє, що позитивне голосування в Європарламенті питання про надання Євросоюзом безвізового режиму для українців ще не означає скасування віз, але влада України працює над тим, щоб остаточне введення "безвізу" не було відкладено на більш пізні терміни.

"Я хочу наголосити, що це ще не відкриття кордону. Ми ще чекаємо рішення Ради ЄС, ми старанно працюємо, щоб ніхто не відсунув і не відтермінував цей процес", - сказав П. Порошенко журналістам у кулуарах 10-го Київського форуму з питань безпеки, що відбувається в Києві в четвер.

За словами глави Української держави, "пропутінські представники" в Євросоюзі намагаються завадити Україні отримати безвізовий режим і останні дебати в Європарламенті це підтвердили.

"Лише спільна робота всіх політсил всередині держави та за її межами дає нам можливість бути твердо впевненими в тому, що все у нас буде добре", - сказав П. Порошенко.

Він також вважає, що президентські вибори у Франції, не можуть негативно вплинути на процес надання "безвізу" українцям.