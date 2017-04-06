Україна може позбутися підтримки західних партнерів, якщо вийде з переговорного процесу в Мінську – посол США

Посол США в Україні Марі Йованович вважає, що в разі, якщо Україна відмовиться від Мінських домовленостей і вийде з переговорного процесу, вона може позбутися підтримки західних партнерів.

"Якщо ми відійдемо від Мінська, коли я кажу "ми" я вважаю важливим, що міжнародне співтовариство об'єдналося навколо України ... дуже гарні партнери в цьому переговорному процесі. Я думаю, що Україна залишиться без підтримки західних партнерів, якщо вийде з переговорного процесу", - сказала М. Йованович у четвер під час свого виступу в рамках панельної дискусії "Зовнішня політика США: яку роль відіграватиме Україна?" на Київському форумі безпеки в четвер.

Вона також зазначила, що Мінські домовленості дуже непопулярні в Україні, проте вони містять усі необхідні аспекти врегулювання цього конфлікту, як політичну частину, так і частину, що стосується безпеки, так і при відмові від Мінських домовленостей необхідно шукати альтернативний процес.