Ухвалити на сесії ПА НАТО резолюцію про агресію РФ проти України та Грузії запропонував Парубій президентові Асамблеї Аллі

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій виступив із пропозицією ухвалити на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Тбілісі резолюцію про російську агресію проти України та Грузії.

"Для України буде важливо, щоб на Парламентській асамблеї НАТО, найближчій, було ухвалено окрему резолюцію щодо російської агресії проти України та Грузії, окупації Автономної Республіки Крим. Цю ініціативу можна було б внести на розгляд весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі", - сказав А.Парубій під час зустрічі з президентом ПА НАТО Паоло Аллі в Києві в четвер.