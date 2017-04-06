Політика

15:31 06.04.2017

Ухвалити на сесії ПА НАТО резолюцію про агресію РФ проти України та Грузії запропонував Парубій президентові Асамблеї Аллі

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій виступив із пропозицією ухвалити на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Тбілісі резолюцію про російську агресію проти України та Грузії.

"Для України буде важливо, щоб на Парламентській асамблеї НАТО, найближчій, було ухвалено окрему резолюцію щодо російської агресії проти України та Грузії, окупації Автономної Республіки Крим. Цю ініціативу можна було б внести на розгляд весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі", - сказав А.Парубій під час зустрічі з президентом ПА НАТО Паоло Аллі в Києві в четвер.

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