Надання "безвізу" Україні сприятиме залученню інвестицій та допоможе розвитку туризму - Гопко

Надання Україні безвізового режиму з країнами ЄС стане сигналом для припливу інвестицій та розвитку туризму, вважає голова парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко.

"Надання безвізового режиму - це величезний сигнал для західного капіталу... що в Україні змінилися певні правила гри, покращилися умови для інвестування", - сказала Г.Гопко журналістам у Києві в четвер, коментуючи підтримку Європарламентом надання Україні безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

Парламентар висловила сподівання, що отримання "безвізу" Україною стимулюватиме збільшення туристичних поїздок за межі України, появу дешевих авіаквитків.

Вона нагадала, що Україна для отримання безвізового режиму з країнами ЄС ухвалила низку законів. "Це відкриття реєстрів, це запуск антикорупційних інститутів, це поліпшення роботи правоохоронних органів, це спільні електронні бази", - зазначила Г.Гопко.