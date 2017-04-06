Яценюк: Північноатлантичному альянсу варто подумати над співпрацею з Україною у форматі НАТО+
Колишній прем'єр-міністр України (2014-2016 рр.), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк пропонує партнерам України з Північноатлантичного альянсу подумати над створенням формату НАТО+.
"Коли ми говоримо про НАТО, то я думаю, що наші партнери з НАТО мають подумати над новим форматом співпраці, я б його назвав НАТО+. Не бійтеся постачати оборонне озброєння Україні, не бійтеся Росії", - заявив екс-прем'єр під час 10-го Київського безпекового форуму в Києві в четвер.
А.Яценюк зазначив, що такий формат має передбачати взаємозв'язок та сприяти підвищенню взаємної ефективності країн-учасниць.
За його словами, Україна нині захищає кордони та безпеку Європи.