Політика

18:12 06.04.2017

Парубій сподівається, що дискусії щодо оновлення ЦВК незабаром завершаться

Консультації щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії тривають, заявляє голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Тривають ще дискусії. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом вони завершаться", - сказав А.Парубій журналістам у Києві в четвер.

Він зазначив, що ці дискусії точаться майже щодня.

"Деякі з кандидатів, які були в списку, нині обіймають інші посади в органах державної влади. Відповідно фракції, які їх рекомендували, мають внести кандидатури на заміну. Президент дав згоду, що якщо фракція замінить когось за своєю квотою, він замінить у поданні цю людину. І ми зможемо отримати подання, яке матиме більшість у залі", - сказав А.Парубій.

Як повідомлялося, президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Відповідний документ №4790 оприлюднено на парламентському порталі 3 липня 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема голови Михайла Охендовського.

А.Парубій 3 жовтня 2016 року повідомив про намір звернутися до президента П.Порошенка з пропозицією повторно внести подання щодо призначення членів Центральної виборчої комісії.

25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий у разі потреби змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.

Як відомо, у 12 із 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень закінчився 1 червня 2014 року, але вони надалі виконують свої обов'язки на підставі змін до закону України "Про Центральну виборчу комісію", які були внесені у березні 2014 року з метою забезпечення безперервності виборчого процесу під час президентської виборчої кампанії.

Згідно з Конституцією України, Верховна Рада призначає та звільняє членів ЦВК за поданням президента.

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