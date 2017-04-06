Експерти зазначають, що уряд Гройсмана має ретельніше прораховувати та продумувати рішення, які ухвалює
Деякі українські економічні експерти вважають, що уряд Володимира Гройсмана має ретельніше підходити до статистичних даних, не маніпулювати ними і прораховувати всі рішення, які ухвалює.
"Будь-який Кабінет Міністрів має надавати щодо своїх ініціатив економічні розрахунки. На жаль, щодо більшості ініціатив я не бачив ніяких розрахунків, вони нам не потрапляють на очі вже більше ніж рік", - сказав на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Як позитив він відзначив велику активність уряду В.Гройсмана у створенні зон вільної торгівлі з іншими країнами. "Нині з боку України вже фактично все зроблено для створення ЗВТ із Канадою, в перманентному стані перебуває аналогічна ЗВТ із Туреччиною. Крім того, є намір створити повноцінну зону вільної торгівлі на базі ГУАМ, яка фактично має покривати зону Східноєвропейського партнерства", - зазначив експерт.
При цьому він звернув увагу, що ЗВТ із Молдовою в України є, але реальної торгівлі мало. "Молдова зуміла захистити свої інтереси і з травня минулого року не купує в України м'ясо та молочні продукти, і експорт цих продуктів з України досі не розблоковано", - пояснив він.
О.Дорошенко зазначив, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн із погляду макроекономіки мало привести до сплеску купівельної спроможності українців, але відбувся лише сплеск цін виробників, які їх підняли в очікуванні того, що почнуть більше купувати. "Ця "мінімалка" в одних додалася, а в інших віднялася. Сума грошей, яка є на руках у населення, не змінилася, вона, можливо, лише перейшла з "конвертів" у "білішу форму", - наголосив він.
Експерт зазначив, що систему координат у державі, як і раніше, встановлюють олігархи.
На його думку, уряд також нічого не зробив у питанні захисту прав споживачів. Наприклад, на ринку міцного алкоголю до 80% - контрафактна продукція. "А що більші будуть акцизи, то більше ринку буде в тіні, зросте кількість так званих наливайок", - сказав він.
Оглядач у "Радио Вести", економіст Андрій Блінов вважає, що Україна нині обрала стратегію виживання, переважають негативні споживчі настрої серед громадян.
Він зазначив, що головна проблема полягає в точках росту. "Минулого року абсолютно ніяк не зросло кредитування. Банки спрямовують кошти сьогодні на ринок депозитних сертифікатів і ринок державних облігацій. Це два основні інструменти, на яких сьогодні заробляють банки, і це перекидання грошей усередині банківської системи", - зазначив експерт.
А.Блінов наголосив, що понад $2 млрд прямих іноземних інвестицій - переважно банківські інвестиції, причому в основному в російські банки, і їх вводили через конвертацію кредитних ліній.
Він звернув увагу, що ВВП України скоротився за три роки з $180 до $90 млрд і становить менше ніж $2 тис. на одну людину, що є показником для країн Африки, а не Європи.
Експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко критикує уряд за "абсолютно неадекватний" підхід до статистичних даних, збереження та підвищення рівня корупції, "фактичне знищення" внутрішнього ринку та споживчого попиту і спроби вирішити економічні проблеми країни за рахунок нових запозичень і підготовки до розпродажу землі.
"Уже протягом року статистичні дані, які виходять із надр Держстату та інших державних інститутів, неможливо перевірити. Вони між собою не пов'язані, і щодо тих самих позицій можна отримати різні дані, наприклад, від Держстату, Мінфіну, Держказначейства", - пояснив він.
Ю.Гаврилечко вказав на маніпуляції, наприклад, у питанні одержання субсидій. "Якщо ми беремо середній розмір субсидії за один місяць, множимо на кількість тих, хто вперше звернувся по субсидії за кілька місяців й отримуємо обсяг державних видатків за рік за цією статтею. Куди при цьому поділися ще кілька мільйонів оформлювачів субсидій - незрозуміло", - наголосив він.
Керівник ЦНМ "Досвід", доктор економічних наук Наталія Семенченко вбачає проблему в тому, що за обраного курсу на євроінтеграцію Україна часто непродумано приймає ті чи ті правила гри, не прорахувавши наслідків і не встигаючи аналізувати документи, які ухвалюють, розраховувати та прораховувати, зокрема, через брак кадрів.
"Україна добровільно зайняла місце об'єкта, а не суб'єкта переговорів, і в цій ситуації колосального зовнішнього тиску необхідно вирівнювати те, що є на сьогодні, і виходить на якісь точки розвитку", - сказала вона.
На її думку, нинішня ситуація провадить до подальшої деіндустріалізації країни. "Дуже не хочеться піти латиноамериканським шляхом і стати постачальником сировини для розвиненіших економік", - зазначила Н.Семенченко.