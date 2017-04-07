Введення безвізового режиму з країнами ЄС сприятиме приходу в Україну інвестицій – перший віце-спікер

Введення безвізового режиму для України з країнами Європейського Союзу сприятиме приходу в Україну європейського бізнесу та інвестицій, заявляє перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Очевидно, що велика відкритість світу для України, яка настане після введення безвізового режиму, сприятиме приходу в Україну європейського бізнесу та інвестицій", – заявила І. Геращенко на брифінгу у Верховній Раді в четвер.

Вона зазначила, що для запровадження безвізового режиму необхідно завершити низку бюрократичних процедур: отримати схвалення послів ЄС і відповідне рішення Ради ЄС. "За оптимістичним прогнозом, на початку червня українці отримають безвізовий режим з країнами Європейського союзу. Важливо відзначити, що без віз до Європейського союзу зможуть їздити ті громадяни України, які мають новий біометричний паспорт. Тому закликаємо всіх громадян зробити собі такий паспорт", - сказала перший віце-спікер.

"Ще одне важливе уточнення: безвізовий режим діятиме для короткострокових поїздок до країн ЄС і не передбачає працевлаштування або навчання. І для отримання освіти і працевлаштування потрібні спеціальні візи", - додала вона.

За словами І. Геращенко, влада усвідомлює, що для громадян України на шляху до Європи залишається ще фінансовий бар'єр. І парламент має ще багато працювати для пожвавлення роботи української економіки, для того, щоб люди могли заробити собі на подорожі.

"Безвізовий режим це не тільки великі можливості побачити світ, але і велика відповідальність за дотримання міграційного законодавства Європейського союзу. У разі порушення цього законодавства, можуть бути застосовані штрафні санкції. Тому дуже важливо для всіх, хто буде користуватися безвізовим режимом, вчасно повертатися в Україну", – сказала І. Геращенко.