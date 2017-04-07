Канада очікує домовленості влади і суспільства про скасування е-декларування громадських організацій

Посол України в Канаді Роман Ващук заявляє, що Канада очікує домовленостей між владою і громадянським суспільством про скасування електронного декларування для громадських організацій.

"Ми сподіваємося, що протягом наступних тижнів домовленість між президентом та громадськими організаціями про зміни в ухвалений закон, що поширює, на нашу думку, неправильне е-декларування на суб'єкти громадянського суспільства, зможе бути досягнуто взаєморозуміння між владою і громадянським суспільством", - сказав Р. Ващук під час III-го Щорічного круглого столу міських голів у Києві в п'ятницю.

За словами посла, влада і громадянське суспільство мають спільно працювати над економічним розвитком країни і боротьби з корупцією.