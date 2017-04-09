Політика

13:15 09.04.2017

Росія має припинити підтримувати Асада - глава МЗС Туреччини

Припинити підтримку режиму президента Сирії Башара Асада закликав Москву міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

В інтерв'ю державному телебаченню він сказав, що Росія не повинна наполягати на тому, щоб Б.Асад продовжував залишатися при владі в країні.

За словами міністра, турецька сторона згідно з домовленостями виконує зобов'язання щодо забезпечення припинення вогню сирійською опозицією.

Водночас він пред'явив претензії Росії в тому, що вона робить недостатньо для того, щоб угоди про перемир'я дотримувався сирійський уряд і його армія.

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