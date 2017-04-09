Тіллерсон вимагатиме від РФ відмовитися від підтримки Асада – ЗМІ

Під час візиту до Москви, що відбудеться наступного тижня, держсекретар США Рекс Тіллерсон може висунути звинувачення Росії у співучасті та приховуванні військових злочинів, скоєних режимом Башара Асада, написала газета New York Post, не повідомляючи про джерела інформації.

Британська Sunday Times пише в неділю, що Р.Тіллерсон висуне Москві вимогу відмовитися від підтримки "кривавої диктатури" Б.Асада.

Вона стверджує, що глава американського зовнішньополітичного відомства пред'явить в Москві докази того, що "Росія знає і намагається приховати, що Асад минулого тижня застосував зарин.

Також держсекретар США звинуватить Росію в порушенні угоди від 2013 року про спостереження за знищенням сирійської хімічної зброї, заявивши, що таким чином Росія не виконала своїх зобов'язань у цій сфері.

Видання нагадує, що у зв'язку з новими обставинами щодо Сирії глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон скасував візит в Росію.