Порошенко на засіданні РНБО має намір порушити питання конфіскації вугілля з окупованого Донбасу - І.Луценко

Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони має намір порушити питання про конфіскацію вугілля, видобутого на окупованих територіях, яке намагатимуться продавати в Україні під виглядом російського або іншого походження, повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Президент сказав, що на Раді національної безпеки і оборони наступне питання, яке він буде виносити, - про можливу конфіскацію вугілля, що зараз із захоплених шахт на окупованих територіях відправляється в Росію, а звідти під маркою нібито російського або іншого вугілля заплановане для продажу в Україні", - сказала вона журналістам у понеділок увечері біля будівлі Адміністрації президента, де відбувалося засідання фракції БПП.

І.Луценко наголосила: "Принципова позиція: ви вкрали - ми у вас конфіскуємо".

Як повідомлялося, 15 березня 2017 року РНБО вирішила тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

Того ж дня президент України П.Порошенко заявив про те, що українське вугілля, яке видобувається в шахтах на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей, почали відправляти в Росію.