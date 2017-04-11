Чехія підтримує санкції проти РФ до повного виконання Мінська

Чехія виступає за збереження санкцій відносно РФ до повного виконання Мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України, заявляє міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек (Lubomír Zaorálek).

"Республіка Чехія підтримує санкційний режим до повного виконання Мінських угод. Наші санкції прив'язані до незаконної анексії Криму та застосуванню сили після цього", - сказав Л. Заоралек на спільній прес-конференції з главами МЗС України, Словаччини та Угорщини у вівторок у Києві.

За його словами, військова загроза, якої зазнає Україна вже протягом трьох років, є також загрозою для миру і безпеки в Європі. "З часів холодної війни європейська безпека ще не зазнала такої загрози, як зараз", - наголосив міністр.

Л. Заоралек також відзначив важливість боротьби з корупцією в Україні, а також продовження процесу реформ.