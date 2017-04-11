Будапешт виступає за можливість подвійного громадянства угорців в Україні

Угорщина вважає цілком нормальною наявність подвійного громадянства для своїх громадян, які проживають в Україні, і проти покарання за подібні речі, повідомив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Peter Szijjarto).

"Подвійне громадянство є абсолютно європейським феноменом. Тому наша позиція полягає в тому, що в Європі ви не повинні нікого карати тільки тому, що громадянин перебуває в громадянстві країни-члена ЄС і країни, що не є членом Європейського Союзу", - сказав він на спільній прес-конференції з главами МЗС України, Словаччини та Чехії у вівторок в Києві.

За його словами, Угорщина вважає неприйнятним покарання щодо угорських громадян за наявність як угорського громадянства, так і громадянства України.

"Ми сподіваємося, що зможемо прийти до двосторонніх угод і не завдамо шкоди угорцям, які живуть в Україні", - додав П.Сійярто.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін уточнив, що, оскільки Україна перебуває в стані війни з Росією, наявність подвійного громадянства в корені неприйнятна.

"Ми не хочемо відкривати цю скриньку Пандори. (...) Проте мова не йде про покарання", - додав П.Клімкін.