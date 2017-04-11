Політика

14:53 11.04.2017

Глави МЗС G7 вважають РФ здатною допомогти у вирішенні конфлікту в Сирії, закликають її вплинути на Асада

Глави МЗС країн G7 заявили, що у Росії є потенціал для вирішення сирійського конфлікту, повідомило у вівторок агентство "Блумберг" з посиланням на комюніке міністрів за підсумками переговорів у Лукка (Італія).

"У Росії є потенціал для того, щоб допомогти у вирішенні конфлікту, зробити Сирію стабільною і єдиною, а також - для того, щоб перемогти ІД і тероризм", - наголошується в документі.

Крім того, в G7 закликають РФ у рамках зусиль із врегулювання кризи вплинути на президента Сирії Башара Асада.

"Росія має використовувати свій вплив на сирійський режим, щоб покласти край конфлікту, починаючи з питання про дотримання перемир'я і забезпечення більшого доступу до гуманітарних організацій (в Сирії - ІФ). Також йдеться про те, щоб Росія всерйоз брала участь у політичному переговорному процесі під егідою ООН", - вважають міністри закордонних справ G7.

"Якщо Росія готова використовувати свій вплив, то ми готові працювати з нею, щоб вирішити сирійський конфлікт", - підсумували глави МЗС.

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