Спікери парламентів країн Карпатського регіону зустрінуться в червні в Трускавці - Парубій

Голови парламентів країн Карпатського регіону (Україна, Румунія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) зберуться на зустріч у Трускавці в червні, щоб обговорити регіональну співпрацю, заявляє голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Ми бачимо, що є потенціал у цій співпраці, яка може зробити нас більш близькими і зрозумілими. Наприкінці червня в Трускавці ми проводимо зустріч. І буде запрошено голів парламентів усіх країн, які входять до Карпатського регіону, щоб ми спільно обговорили та склали план щодо модернізації цього регіону", - сказав А.Парубій на зустрічі з міністрами закордонних справ Словаччини, Угорщини та Чехії в Києві у вівторок.

Спікер українського парламенту зазначив, що вбачає великий потенціал у регіональній співпраці країн Карпатського регіону, а також створенні спільної інфраструктурної програми.

Як повідомлялося, в 2016 році маршалок сейму Польщі Марек Кухчинський заявив, що країни Карпатського регіону мають посилити співпрацю для розвитку інфраструктури та поліпшення економічної ситуації в регіоні. За його словами, планується запропонувати сформувати міжпарламентську асамблею у форматі чотирьох країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) та ще двох сусідніх країн Карпатського регіону - Румунії та України. "Ми хочемо запропонувати нашим колегам із Чехії, Угорщини створити спільну асамблею з Україною, Румунією не лише у форматі чотирьох країн", - сказав він.

М.Кухчинський наголосив, що така співпраця між парламентами має стати сильним інструментом для впливу на НАТО, інші країни, зокрема РФ із тим, щоб вона припинила агресію проти України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг похвалив ініціативу можливої участі у "Вишеградській групі" України та Румунії. "Я вітаю те, що різні країни НАТО співпрацюють у різних рамках. НАТО рекомендує країнам-членам об'єднуватися, працювати разом, забезпечувати оперативну сумісність, а також створювати концепцію рамкових держав", - сказав він.