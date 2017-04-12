Політика

12:37 12.04.2017

Кабмін схвалив законопроект про скасування дії ухвалених за радянських часів законів та інших актів

Кабінет Міністрів України схвалив та спрямував до Верховної Ради законопроект про скасування дії ухвалених за радянських часів законів та інших нормативно-правових актів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Проект закону про визнання такими, що втратили чинність, актів органів державної влади та управління УРСР і СРСР", - сказав міністр юстиції України Павло Петренко на засіданні Кабміну під час представлення даного законопроекту.

Міністр зазначив, що законопроект передбачає втрату чинності протягом 6 місяців усіма підзаконними актами міністерств, відомств, комісій, президій, які ухвалювали до здобуття Україною незалежності. Протягом року з моменту набуття чинності цього закону скасовуються всі закони УРСР і СРСР, які діють в Україні, а впродовж 3 років - втратять чинність усі кодекси.

Міністр наголосив, що рішення не буде передбачати скасування ратифікації міжнародних угод, які підписували до незалежності України.

П.Петренко заявив, що розраховує на ухвалення цього законопроекту в травні.

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