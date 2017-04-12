Екс-глава МЕРТ України Абромавичус розраховує на новий набір технократів до влади

Айварас Абромавичус, який очолював Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) в 2014-2015 рр., недавно відмовився від пропозиції обійняти посаду міністра в новому уряді Литви, розраховуючи на продовження реформаторської роботи в Україні.

"Новообраний прем'єр Литви (Саулюс Скверняліс - ІФ), який зараз найпопулярніший політик в країні з рейтингом близько 80%, запропонував мені: Айварас, іди працювати в уряд міністром. Але я йому сказав, що у мене є ще незакінчені справи в Україні", - сказав А.Абромавичус агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що допомагав партії Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи на минулих восени 2016 року в Литві виборах, на яких вона отримала кращий результат за 20 років і перемогла за партійними списками. Однак з урахуванням мажоритарних округів найбільшу кількість місць у Сеймі отримав Союз селян і зелених, який мав у попередньому складі парламенту лише одне місце, який і сформував новий Кабінет Міністрів.

"Я сказав, що можу приїжджати і допомагати в реформі і реструктуризації державних підприємств", - зазначив А.Абромавичус.

За його словами, в Литві зараз також точиться розмова про централізацію функції з управління держкомпаніями і створення холдингової компанії, тому в разі створення такої компанії він міг би допомагати через наглядову раду.

"У мене намірів переїжджати в Литву не було, я там не живу 24 роки. Але я хотів би допомогти Литві, адже там теж є свої проблеми, пов'язані з демографією, відтоком населення, недостатньо швидким зближенням стандартів життя із західними країнами", - підкреслив екс-глава МЕРТ України. Він уточнив, що наявність великої кількості рейсів з України до Вільнюса і короткий термін перельоту дозволяють поєднувати такі обов'язки.

Щодо своїх планів в Україні А.Абромавичус вказав, що хотів би весті з однодумцями продовжити розпочаті реформи, які ще не завершені.

"Ми все, що планували зробити, ще не зробили. Я і багато моїх однодумців якраз і думають над тим, в якому вигляді можна це зробити, якщо з'явиться така можливість", - сказав він.

Екс-міністр зазначив, що було вже кілька зустрічей в різних форматах, наприклад, "Ніч реформаторів", на яких обговорювалися підсумки роботи технократів у владі.

"Думаю, що запит суспільства на технократів залишається. Ми насправді показали, що можемо без якоїсь політичної ангажованості, без корупційної складової робити важливі речі. Чекаємо відповідного моменту", - вважає А.Абромавичус.

За його словами, триває процес пошуку формату, в якому форматі така команда однодумців, що накопичила досвід реформ в Україні, могла б об'єднатися і допомогти в реформуванні країни.

"Можливо, як кадровий ресурс, який може використовувати якась політична партія або рух... Я думаю, що в найближчий місяць-два ситуація може стати більш зрозумілою", - сказав екс-глава МЕРТ України.