Політика

16:12 12.04.2017

В АП готують щорічне послання президента до ВР, що ґрунтується частково на аналізі роботи Кабміну - І.Луценко

В Адміністрації президента України готують щорічне послання глави держави до Верховної Ради, воно частково ґрунтуватиметься на аналізі роботи уряду, повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Воно (послання - ІФ) готується", - сказала І.Луценко, пояснивши при цьому, що в Адміністрації президента хочуть проаналізувати роботу уряду в частині того, як реалізуються реформи, ініційовані, зокрема, президентом України.

"Його щорічне послання буде сформоване, частково присвячене тому, як утілюються реформи, ініційовані на раді реформ президента", - сказала представник президента.

Згідно зі ст.167 регламенту Верховної Ради, щорічне послання президента України в парламенті про внутрішнє та зовнішнє становище України за звичайних обставин проголошується до 31 березня поточного року.

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