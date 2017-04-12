Комітет нацбезпеки просить спікера запросити голову НАБУ на засідання ВР

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони просить голови Верховної Ради Андрія Парубія запросити на пленарне засідання в п'ятницю керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та заслухати його.

"Комітет Верховної Ради з питань оборони та національної безпеки звертається до спікера з пропозицією поставити на ранковому засіданні (в четвер, 13 квітня - ІФ) на голосування питання про звіт голови Національного антикорупційного бюро в п'ятницю після звіту про розслідування корупції в Міністерстві оборони, Збройних силах України, розкраданні там майна", - сказав керівник комітету Сергій Пашинський на засіданні комітету в середу в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", комітет запрошував А.Ситника на своє засідання в середу, проте голова НАБУ на засідання не прийшов.

Як повідомлялося, профільний комітет планував у середу заслухати інформацію А.Ситника про поточний стан розслідування корупційних справ у сфері національної безпеки та оборони.