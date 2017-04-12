Кличко 13-14 квітня у Баку зустрінеться з політиками і бізнесменами

Міський голова Києва Віталій Кличко 13-14 квітня здійснить візит до Азербайджану на запрошення глави виконавчої влади Баку.

Як повідомляє прес-служба мера Києва, у Баку В.Кличко зустрінеться з головою виконавчої влади Баку Гаджибалою Абуталибовим, представниками політичних кіл та великого бізнесу. Він також огляне нові об'єкти інфраструктури у Баку, комплекс набережної бульвару, спортивну арену та інші об'єкти, які є знаковими для сучасного Баку.

"Ми цінуємо та прагнемо розвивати партнерські відносини між нашими країнами. До того ж Київ і Баку вже майже 20 років є містами-побратимами. Нам сьогодні дуже цікавий і може бути корисним досвід розвитку інфраструктури у Баку. За останні роки столиця Азербайджану досягла в цьому напрямі значних успіхів. І в цьому контексті ми зацікавлені в співпраці та в інвестиціях азербайджанського бізнесу", - зазначив В.Кличко напередодні візиту.